अलवर में यहां 100 बीघा में बने रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान पुलिस जाप्ता भी मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। बताया जा रहा है कि इस भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे और निर्माण की गतिविधियां चल रही थीं, जिस पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए रोक लगाई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जों और नियम विरुद्ध निर्माणों पर भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।