खड़े ट्रक से टकराई कार, मेहंदीपुर बालाजी दर्शन को जा रहे चार जने घायल

पुलिस के अनुसार दिल्ली के सलीमपुर निवासी एक परिवार कार से बालाजी मंदिर के दर्शन को जा रहे थे। रास्ते में चैनल नम्बर 96 500 जयसिंहपुरा पुलिया पर कार अनियंत्रित हो गई और आगे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार आसुतोष रस्तोगी (26) पुत्र एसके रस्तोगी, साधना (25) पत्नी आसुतोष, रेणुका (32) पत्नी अभिषेक, विराज (14) पुत्र अनुराग गम्भीर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची और एक्सप्रेस-वे की टीम के सहयोग से घायलों को कार से बाहर निकाल बड़ौदामेव सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।