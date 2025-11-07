ओवरटेक करते समय कार टैंकर से टकराई, दो गंभीर घायल

बहरोड़-अलवर रोड स्थित सीएसडी कैंटीन के सामने शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक करने के प्रयास में एक कार टैंकर की चपेट में आ गई। हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार में सवार एक बच्चे को मामूली चोटें आईं।



जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। कार चालक ने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से कार टैंकर से जा टकराई। इस टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।