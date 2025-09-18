बहरोड़ में बवाल: स्कूल छुट्टी के बाद छात्रों के दो गुट भिड़े

स्कूल से निकलते समय दो गुटों में मामूली कहासुनी हुई। माहौल इतना बिगड़ा कि दोनों पक्षों ने अपने बाहरी साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते दर्जनभर से ज्यादा युवक आमने-सामने हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, छात्रों और बाहरी युवकों ने पास की रेहड़ियों-ठेलों से लाठियां उठाईं और सड़क पर ही भिड़ गए। इस झगड़े के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई दुकानों का सामान भी बर्बाद हो गया।