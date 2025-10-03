Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न अलवर.&nbsp;दशहरा पर मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न हो गया। इस दौरान पांडालों में दुर्गा मैया के जयकारे गूंजते रहे। बंगाली समाज के नंगली सर्किल के पास स्थित मैरिज होम में चल रहे दुर्गा पूजा समारोह अंतिम दिन शुक्रवार [&hellip;]

less than 1 minute read

अलवर

image

Jyoti Sharma

Oct 03, 2025

प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न

अलवर. दशहरा पर मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न हो गया। इस दौरान पांडालों में दुर्गा मैया के जयकारे गूंजते रहे।

बंगाली समाज के नंगली सर्किल के पास स्थित मैरिज होम में चल रहे दुर्गा पूजा समारोह अंतिम दिन शुक्रवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। सुबह विधि विधान से मां की पूजा हुई। इसके बाद मां दुर्गा को दही, चेवड़ा और केले का भोग लगाया गया। महिलाओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर आरती की। इसके बाद सिंदूरदान कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया। दोपहर को बैंड, डीजे, ढोल, मां दुर्गा, लक्ष्मी-गणेशजी और सरस्वती- कार्तिकेय की झांकी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह भगत सिंह सर्किल पहुंची। यहां से प्रतिमा को विसर्जन के लिए जयसमंद ले जाया गया।

सिलीसेढ़ में हुआ प्रतिमा का विसर्जन: पूर्वांचल विकास सेवा समिति की ओर से बतल की चौकी के पास चल रहा दुर्गा पूजा महोत्सव शुक्रवार को संपन्न हो गया। अंतिम दिन शाम को सिलीसेढ़ में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन किया गया। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश सिंह ने बताया कि दशमी पूजन व शस्त्र पूजन के बाद दोपहर में शोभायात्रा निकालकर प्रतिमा को विसर्जन के लिए सिलीसेढ़ ले जाया गया। इस दौरान हरिहर मिश्रा, डॉ. आर.के. सिंह, बी. के.श्रीवास्तव, अवध बिहारी सिंह, डॉ. डी. के. सिंह, अजीत कुमार झा, धर्मेन्द्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

© 2025 All Rights Reserved. Powered by Summit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 12:19 pm

Published on:

03 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरस डेयरी चुनाव: नाम वापसी पर टिकी तस्वीर, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

अलवर

रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो के नीचे आने से 6 वर्षीय बालक की मौत

अलवर

Rajasthan: दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश, राजस्थान को होगा बड़ा फायदा

rare-minerals
अलवर

दुर्लभ खनिजों के लिए पब्लिक कंसलटेशन की बाध्यता खत्म

अलवर

Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

burning-of-Ravana
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.