माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

बंगाली समाज के नंगली सर्किल के पास स्थित मैरिज होम में चल रहे दुर्गा पूजा समारोह अंतिम दिन शुक्रवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। सुबह विधि विधान से मां की पूजा हुई। इसके बाद मां दुर्गा को दही, चेवड़ा और केले का भोग लगाया गया। महिलाओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर आरती की। इसके बाद सिंदूरदान कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया। दोपहर को बैंड, डीजे, ढोल, मां दुर्गा, लक्ष्मी-गणेशजी और सरस्वती- कार्तिकेय की झांकी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह भगत सिंह सर्किल पहुंची। यहां से प्रतिमा को विसर्जन के लिए जयसमंद ले जाया गया।