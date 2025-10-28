सागर जलाशय पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया छठ पर्व, मौसम खराब होने से नहीं हो सके सूर्यदर्शन

सागर जलाशय पर छठ पर्व मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर सूर्यदेव की पूजा-अर्चना करती नजर आईं। हालांकि सुबह मौसम खराब रहने से सूर्य के दर्शन नहीं हो सके, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं रही।



महिलाओं ने बांस की टोकरी में मौसमी फल, सब्जियां और प्रसाद ठेकुआ रखकर जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। छठ महोत्सव के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने बेटों और पतियों की दीर्घायु की मंगलकामना की। सुबह होते ही बड़ी संख्या में समाज के लोग सागर जलाशय पहुंचे और परिक्रमा कर पूजा-अर्चना की।