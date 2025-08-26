खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति के धरने में बच्चों की भी भागीदारी

खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहा धरना-प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। अब तक इस आंदोलन में वृद्ध, युवा और महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल हो रहे थे, वहीं मंगलवार को नन्हें-नन्हें बच्चे भी धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों का हौसला बढ़ाया।



धरना स्थल पर पहुंचे बच्चों ने समिति के नारों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जिला बचाओ का संदेश दिया। धरना स्थल पर विधायक दीपचंद खैरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने संघर्ष समिति के सैकड़ों लोगों के साथ बैठकर आंदोलन को समर्थन दिया हुआ है। खैरथल की जनता का यह संघर्ष लगातार जारी है। खैरथल-तिजारा जिले के नाम व मुख्यालय परिवर्तन का स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।