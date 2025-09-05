रूपारेल नदी को पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे

थानागाजी. ग्राम पंचायत जोधावास कीरों की ढाणी का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें 40 स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यह स्थिति बारिश के दौरान देखने को मिलती है।ढाणी वासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अभिभावक और शिक्षक नदी पार करते बच्चों को लेकर चिंता में रहते हैं। नदी पार करने के दौरान उन्हें अप्रिय घटना का डर बना रहता है। ढाणी में आने-जाने का यह एक ही रास्ता है। राउमावि जोधावास की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है।
दो बार हो चुकी पुलिया स्वीकृत
कीरों की ढाणी जोधावास के मुख्य रास्ते रूपारेल नदी पर पहले दो बार पुलिया स्वीकृत हो चुकी है। आरोप है कि पुलिया के नाम पर दीवार खड़ी कर दी। यह क्षेत्र ग्राम पंचायत जोधावास और थानागाजी नगरपालिका दोनों में पड़ता है।कई बार प्रस्ताव भेजा
रूपारेल नदी के उक्त रास्ते पर रपट के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन उक्त रास्ता पीडब्ल्यूडी के अधीन होने से स्वीकृति जारी नहीं हो सकी।राजन्ती रामस्वरूप मीना, सरपंच, जोधावास।
निर्देश दे दिए
विकास अधिकारी को निर्देश दे दिए। निरीक्षण कर मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे।
पिंकी गुर्जर, एसडीएम।
कार्य कराएंगे
कीरों की ढाणी का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज है। उच्चाधिकारियों से बात कर कार्य कराया जाएगा।
आमीर अली, विकास अधिकारी, थानागाजी।