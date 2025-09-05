रूपारेल नदी को पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे

थानागाजी. ग्राम पंचायत जोधावास कीरों की ढाणी का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें 40 स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यह स्थिति बारिश के दौरान देखने को मिलती है।ढाणी वासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अभिभावक और शिक्षक नदी पार करते बच्चों को लेकर चिंता में रहते हैं। नदी पार करने के दौरान उन्हें अप्रिय घटना का डर बना रहता है। ढाणी में आने-जाने का यह एक ही रास्ता है। राउमावि जोधावास की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है।