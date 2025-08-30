Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अपने अन्दर की सफाई करना ही उत्तम आर्जव धर्म है-विज्ञानन्द महाराज

अलवर, 30 अगस्त। दिगम्बर जैन धर्मावलम्बियों के चल रहे दसलक्षण पर्व के तीसरे दिन दिगम्बर जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने उत्तम आर्जव धर्म की पूजा की और भजनों के साथ जिनेन्द्र भक्ति की। बलजी राठौड की गली िस्थत जैन मंदिर सहित अन्य दिगम्बर जैन मंदिरों में सुबह 6.30 बजे से श्रीजी का अभिषेक,शांतिधारा की गई। [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Aug 30, 2025

अलवर, 30 अगस्त। दिगम्बर जैन धर्मावलम्बियों के चल रहे दसलक्षण पर्व के तीसरे दिन दिगम्बर जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने उत्तम आर्जव धर्म की पूजा की और भजनों के साथ जिनेन्द्र भक्ति की।

बलजी राठौड की गली िस्थत जैन मंदिर सहित अन्य दिगम्बर जैन मंदिरों में सुबह 6.30 बजे से श्रीजी का अभिषेक,शांतिधारा की गई। इसके बाद नित्य नियम पूजन का कार्यक्रम हुआ। श्रद्धालुओं ने दिगम्बर जैन मंदिरों में चल रहे विधान कार्यक्रमों में भाग लिया और भजनों के साथ नृत्य कर जिनेन्द्र भक्ति की। दसलक्षण पर्व के चौथे दिन 31 अगस्त को उत्तम शौच धर्म की पूजा होगी।

श्री जी की पालकी यात्रा निकालीजैन पत्रकार महासंघ अलवर के जिला संयोजक हरीश जैन ने बताया कि अलवर के कटी घाटी के पास ढ़ाई पैडी स्थित श्री दिगम्बर जैन अहिंसा स्थल मंदिर पर चल रहे विधान में श्रीजी की पालकी यात्रा निकाली गई जिसमें अनेक श्रद्धालु जिनेन्द्र भक्ति के साथ नृत्य करते व भगवान आदिनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इधर, स्कीम नं.10 स्थित श्री पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन चौबीसी मंदिर में चल रहे विधान के दौरान विधान में भाग ले रहे इन्द्र-इन्द्राणियों के पात्रों, पुजारियों आदि ने नेमी कुमार की बारात का दृश्य प्रदर्शित किया।जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर रहो

ये भी पढ़ें

पालनहार योजना में 12550 बच्चों ने अभी तक नहीं करवाया सत्यापन्
अलवर
image

दशलक्षण पर्व के आज तीसरे दिन स्थानीय मुंशी बाजार स्थित श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर में वर्षायोग पर ससंघ विराजमान दिगम्बर जैन संत उपाध्याय विज्ञानन्द महाराज ने कहा कि हम बाहर से अपने को कितना भी साफ रख लें लेकिन जब तक अन्दर की सफाई नहीं होगी तब तक अपना आत्म कल्याण नहीं किया जा सकता। अपनों से ही धोखा,कुटिलता करना,छल-कपट करना गलत है। उत्तम आर्जव धर्म कहता है कि जैसे बाहर से हो ऐसे ही अन्दर से रहो। किसी तरह का धोखा करोगे तो जीवन में तुम भी धोखा खाओगे क्योंकि जैसा हम दूसरे को देते हैं,ऐसा ही पाते हैं।

आज चढ़ेगा निर्वाण लाडूसंभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क में पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर रविवार को सुबह 9.15 बजे निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। मंत्री घनश्याम जैन सुबह 7:15 बजे श्री सिद्ध भगवान के अभिषेक किया जाएगा। सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए मंदिर जी में लाडू की व्यवस्था रहेगी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 08:27 pm

Published on:

30 Aug 2025 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अपने अन्दर की सफाई करना ही उत्तम आर्जव धर्म है-विज्ञानन्द महाराज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.