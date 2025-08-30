अपने अन्दर की सफाई करना ही उत्तम आर्जव धर्म है-विज्ञानन्द महाराज

श्री जी की पालकी यात्रा निकालीजैन पत्रकार महासंघ अलवर के जिला संयोजक हरीश जैन ने बताया कि अलवर के कटी घाटी के पास ढ़ाई पैडी स्थित श्री दिगम्बर जैन अहिंसा स्थल मंदिर पर चल रहे विधान में श्रीजी की पालकी यात्रा निकाली गई जिसमें अनेक श्रद्धालु जिनेन्द्र भक्ति के साथ नृत्य करते व भगवान आदिनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इधर, स्कीम नं.10 स्थित श्री पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन चौबीसी मंदिर में चल रहे विधान के दौरान विधान में भाग ले रहे इन्द्र-इन्द्राणियों के पात्रों, पुजारियों आदि ने नेमी कुमार की बारात का दृश्य प्रदर्शित किया।जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर रहो