अपने अन्दर की सफाई करना ही उत्तम आर्जव धर्म है-विज्ञानन्द महाराज

अलवर, 30 अगस्त। दिगम्बर जैन धर्मावलम्बियों के चल रहे दसलक्षण पर्व के तीसरे दिन दिगम्बर जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने उत्तम आर्जव धर्म की पूजा की और भजनों के साथ जिनेन्द्र भक्ति की।
बलजी राठौड की गली िस्थत जैन मंदिर सहित अन्य दिगम्बर जैन मंदिरों में सुबह 6.30 बजे से श्रीजी का अभिषेक,शांतिधारा की गई। इसके बाद नित्य नियम पूजन का कार्यक्रम हुआ। श्रद्धालुओं ने दिगम्बर जैन मंदिरों में चल रहे विधान कार्यक्रमों में भाग लिया और भजनों के साथ नृत्य कर जिनेन्द्र भक्ति की। दसलक्षण पर्व के चौथे दिन 31 अगस्त को उत्तम शौच धर्म की पूजा होगी।
श्री जी की पालकी यात्रा निकालीजैन पत्रकार महासंघ अलवर के जिला संयोजक हरीश जैन ने बताया कि अलवर के कटी घाटी के पास ढ़ाई पैडी स्थित श्री दिगम्बर जैन अहिंसा स्थल मंदिर पर चल रहे विधान में श्रीजी की पालकी यात्रा निकाली गई जिसमें अनेक श्रद्धालु जिनेन्द्र भक्ति के साथ नृत्य करते व भगवान आदिनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इधर, स्कीम नं.10 स्थित श्री पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन चौबीसी मंदिर में चल रहे विधान के दौरान विधान में भाग ले रहे इन्द्र-इन्द्राणियों के पात्रों, पुजारियों आदि ने नेमी कुमार की बारात का दृश्य प्रदर्शित किया।जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर रहो
दशलक्षण पर्व के आज तीसरे दिन स्थानीय मुंशी बाजार स्थित श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर में वर्षायोग पर ससंघ विराजमान दिगम्बर जैन संत उपाध्याय विज्ञानन्द महाराज ने कहा कि हम बाहर से अपने को कितना भी साफ रख लें लेकिन जब तक अन्दर की सफाई नहीं होगी तब तक अपना आत्म कल्याण नहीं किया जा सकता। अपनों से ही धोखा,कुटिलता करना,छल-कपट करना गलत है। उत्तम आर्जव धर्म कहता है कि जैसे बाहर से हो ऐसे ही अन्दर से रहो। किसी तरह का धोखा करोगे तो जीवन में तुम भी धोखा खाओगे क्योंकि जैसा हम दूसरे को देते हैं,ऐसा ही पाते हैं।
आज चढ़ेगा निर्वाण लाडूसंभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क में पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर रविवार को सुबह 9.15 बजे निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। मंत्री घनश्याम जैन सुबह 7:15 बजे श्री सिद्ध भगवान के अभिषेक किया जाएगा। सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए मंदिर जी में लाडू की व्यवस्था रहेगी