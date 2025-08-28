कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, भर्तृहरि बाबा के तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन आज

कलक्टर ने कहा कि मेले में सात से आठ-लाख श्रद्धालु आने की संभावना हैं। जिसमें 200 से भी अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। अभी और सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश की है कि मेले में दुकानों, प्याऊ, भंडारे यहां लग रहे हैं। कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन रखने सहित ऑर्गेनिक तरीके से कंपोस्टिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जिन जिन रास्तों से आ रहे हैँ, उनकों भी दुरुस्त करवाया गया है। नगर निगम कर्मियों की कुछ कमी पाई गई है। यहां और स्वीपर लगाए गए हैं। सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्य पूरे कर लें, ताकि मेला सही तरीके से भरा जा सके। स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमें पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने दें। अगर हो तो सिर्फ सिंगल यूथ पॉलीथिन का ही उपयोग करे।उद्घाटन पर ये रहेंगे अतिथि