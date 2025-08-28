Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, भर्तृहरि बाबा के तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन आज

मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे व 200 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए -केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र, वन राज्यमंत्री संजय व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम होंगे उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथि

अलवर

Ramkaran Katariya

Aug 28, 2025

अकबरपुर. अलवर जिले के लोक देवता भर्तृहरि बाबा के धार्मिक स्थल पर तीन दिवसीय लक्खी मेले का उद्घाटन शुक्रवार को किया जाएगा। मेले में अंतिम चरण की तैयारी को लेकर गुरुवार को कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने मेला परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

भर्तृहरि मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कलक्टर ने संबंधित सभी अधिकारियों से संपूर्ण तैयारी के बारे में चर्चा की। साथ ही व्यवस्था में जो भी कमी या ढील है, उसे तुरंत दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया।कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि मेले के उद्घाटन की पूरी व्यवस्था को देखा गया है। जिसमें पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई।सात से आठ लाख श्रद्धालु आने की जताई संभावना

कलक्टर ने कहा कि मेले में सात से आठ-लाख श्रद्धालु आने की संभावना हैं। जिसमें 200 से भी अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। अभी और सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश की है कि मेले में दुकानों, प्याऊ, भंडारे यहां लग रहे हैं। कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन रखने सहित ऑर्गेनिक तरीके से कंपोस्टिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जिन जिन रास्तों से आ रहे हैँ, उनकों भी दुरुस्त करवाया गया है। नगर निगम कर्मियों की कुछ कमी पाई गई है। यहां और स्वीपर लगाए गए हैं। सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्य पूरे कर लें, ताकि मेला सही तरीके से भरा जा सके। स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमें पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने दें। अगर हो तो सिर्फ सिंगल यूथ पॉलीथिन का ही उपयोग करे।उद्घाटन पर ये रहेंगे अतिथि

मेला व्यवस्थापक पेमाराम सैनी और मेला संयोजक पदमचंद गुर्जर ने बताया कि भर्तृहरि बाबा के मेले का उद्घाटन 29 अगस्त को सुबह 10:15 बजे विधिवत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि वन राज्यमंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहेंगे। उसके बाद रात-दिन भरने वाले मेले में 30 अगस्त को भरमेला रहेगा और एक सितंबर को मेले का समापन होगा। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है।मेले से पहले ही उमड़ रही भीड़भर्तृहरि बाबा के मेले से पहले ही गुरुवार को भी अधिक भीड़ रही। इसे देखते हुए अकबरपुर थाना पुलिस ने व्यवस्था चाक-चौबंद की। अकबरपुर थाना प्रभारी प्रेमलता ने स्वयं कमान संंभालते हुए वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करवाया। भीड भी अधिक थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, भर्तृहरि बाबा के तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन आज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.