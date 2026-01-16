घुमन्तु समुदाय सहायता शिविर का कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने किया निरीक्षण

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने नगर निगम परिसर में आयोजित घुमन्तु समुदाय विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु सहायता शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलक्टर ने स्पष्ट कहा कि शिविर का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा जब घुमन्तु, विमुक्त और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाए।
निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने विभिन्न काउंटरों पर जाकर पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और लाभ वितरण की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को केवल जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत कमी के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए। आधार कार्ड, जनाधार, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड और अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन तुरंत स्वीकार कर उनका निस्तारण किया जाए।
डॉ. शुक्ला ने कहा कि घुमन्तु समुदाय लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहा है, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने शिविर में आए लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन की इस पहल से घुमन्तु समुदाय में राहत और विश्वास का माहौल देखने को मिला।
