घुमन्तु समुदाय सहायता शिविर का कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने किया निरीक्षण

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने नगर निगम परिसर में आयोजित घुमन्तु समुदाय विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु सहायता शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलक्टर ने स्पष्ट कहा कि शिविर का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा जब घुमन्तु, विमुक्त और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाए।