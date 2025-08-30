लगातार बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, प्याज की फसल को भारी नुकसान

तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने बाजरे की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। कई खेतों में बालियां तिरछी होकर गिर गई हैं। वहीं, पककर तैयार फसल की कटाई भी रुकी हुई है। किसानों को आशंका है कि यदि इसी तरह मौसम खराब रहा तो पके हुए बाजरे में अंकुरण शुरू हो जाएगा, जिससे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा।