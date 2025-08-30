लगातार बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, प्याज की फसल को भारी नुकसान

कोटकासिम क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश अब किसानों के लिए संकट का सबब बन गई है। खेतों में पानी भरने से प्याज, बाजरा, मूंग, उड़द और कपास जैसी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान अपनी मेहनत बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौसम की मार से राहत मिलती नहीं दिख रही।
मतलवास निवासी किसान ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे प्याज की फसल गलने लगी है। किसान प्याज पर मिट्टी डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही वर्षा और नमी के चलते नुकसान रुक नहीं पा रहा।
तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने बाजरे की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। कई खेतों में बालियां तिरछी होकर गिर गई हैं। वहीं, पककर तैयार फसल की कटाई भी रुकी हुई है। किसानों को आशंका है कि यदि इसी तरह मौसम खराब रहा तो पके हुए बाजरे में अंकुरण शुरू हो जाएगा, जिससे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा।
क्षेत्र के किसानों ने बताया कि मूंग, उड़द और कपास जैसी फसलें भी बरसात से प्रभावित हुई हैं। लगातार नमी के कारण रोग और कीट लगने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे फसल का नुकसान और गहरा सकता है।
किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से तुरंत सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो इस सीजन की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वे अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं कि कब बारिश थमे और उनकी फसलें संभल सकें।