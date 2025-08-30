Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

लगातार बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, प्याज की फसल को भारी नुकसान

कोटकासिम क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश अब किसानों के लिए संकट का सबब बन गई है। खेतों में पानी भरने से प्याज, बाजरा, मूंग, उड़द और कपास जैसी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 30, 2025

कोटकासिम क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश अब किसानों के लिए संकट का सबब बन गई है। खेतों में पानी भरने से प्याज, बाजरा, मूंग, उड़द और कपास जैसी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान अपनी मेहनत बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौसम की मार से राहत मिलती नहीं दिख रही।

मतलवास निवासी किसान ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे प्याज की फसल गलने लगी है। किसान प्याज पर मिट्टी डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही वर्षा और नमी के चलते नुकसान रुक नहीं पा रहा।

बाजरे की फसल भी प्रभावित

तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने बाजरे की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। कई खेतों में बालियां तिरछी होकर गिर गई हैं। वहीं, पककर तैयार फसल की कटाई भी रुकी हुई है। किसानों को आशंका है कि यदि इसी तरह मौसम खराब रहा तो पके हुए बाजरे में अंकुरण शुरू हो जाएगा, जिससे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा।

अन्य फसलें भी संकट में

क्षेत्र के किसानों ने बताया कि मूंग, उड़द और कपास जैसी फसलें भी बरसात से प्रभावित हुई हैं। लगातार नमी के कारण रोग और कीट लगने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे फसल का नुकसान और गहरा सकता है।

किसानों ने की मुआवजे की मांग

किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से तुरंत सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो इस सीजन की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो सकती है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वे अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं कि कब बारिश थमे और उनकी फसलें संभल सकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / लगातार बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, प्याज की फसल को भारी नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.