एक ही अवधि में दो विभागों में संविदा नौकरी, अनुभव प्रमाण पत्र से बनी लिपिक

इस प्रकार महिला ने ऑनलाइन आवेदन और अनुभव प्रमाण पत्र में एक ही समय में अलग-अलग कार्यालय में पदस्थापित होना बताया। इसी अवधि के दौरान ही जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर की पीजीडीसीए डिग्री भी हासिल की। इस प्रकार महिला के आवेदन और अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के साथ-साथ कंप्यूटर डिग्री में भी अनुभव अवधि ओवरलैप हो रही थी। इसके बावजूद जिला परिषद ने इसको क्लर्क पद पर नियुक्त कर दिया। बता दें कि हाल ही में सीकर सीईओ की ओर से बीसीएमओ दातारामगढ़ की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्रों से इसी योजना में कार्यरत दो लिपिकों को बर्खास्त किया है।