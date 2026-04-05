एमएसपी पर गेहूं खरीद फिसड्डी: 24 में से 23 केंद्रों पर एक दाना भी नहीं खरीदा

सरकार ने 16 मार्च से गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश दिए थे। कामां, पहाड़ी, डीग, टोडाभीम, करौली और अलवर सहित कई क्षेत्रों के किसान केन्द्रों के चक्कर काट रहे हैं। टोकन मिलने के बावजूद किसानों को बुलावा नहीं आ रहा, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। करीब 70 प्रतिशत किसान अपनी फसल मंडियों तक लाने की तैयारी कर चुके हैं। खरीद शुरू नहीं होने से उन्हें आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। किसी को मजदूरी का भुगतान करना है, तो किसी को बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। ऐसे में देरी उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है।