खंडहर की दीवार पर ‘पहरेदार’ की तरह तैनात दिखी बाघिन ST-2302

यह रोमांचक घटना उस समय हुई जब पर्यटक करणी माता मंदिर और अंधेरी क्षेत्र के पास स्थित वाटर हॉल के समीप से गुजर रहे थे। इसी वाटर हॉल के पास एक जर्जर और खंडहरनुमा भवन स्थित है। अचानक पर्यटकों की नजर भवन की सबसे ऊंची दीवार पर पड़ी, जहां बाघिन ST-2302 बेहद सुकून के साथ बैठी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघिन कभी दीवार पर बैठ जाती तो कभी चौकन्नी होकर खड़ी होकर दूर तक जंगल का मुआयना करने लगती। इस बाघिन के साथ उसके दो नन्हे शावक भी नीचे ही मौजूद थे। हालांकि, शावक दीवार के ऊपर नहीं आए और नीचे झाड़ियों के ओट में ही रहे, लेकिन बाघिन काफी देर तक दीवार पर डटी रही।