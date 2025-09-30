अष्टमी पर करणी माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें वीडियो 

नवरात्रि के पावन अवसर पर आज अष्टमी के दिन अलवर स्थित करणी माता मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जो दिनभर जारी रहा। भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए दूर-दराज से पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों की ओर से विशेष पूजा-अर्चना की गई। कई श्रद्धालुओं ने माता को चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित किया। वहीं महिलाओं और युवतियों ने अष्टमी के अवसर पर कन्या पूजन और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया।