अष्टमी पर करणी माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें वीडियो 

नवरात्रि के पावन अवसर पर आज अष्टमी के दिन अलवर स्थित करणी माता मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जो दिनभर जारी रहा। भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए दूर-दराज से पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों की ओर से विशेष पूजा-अर्चना की गई। कई श्रद्धालुओं ने माता को चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित किया। वहीं महिलाओं और युवतियों ने अष्टमी के अवसर पर कन्या पूजन और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया।
प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती कर दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाया गया। नवरात्र के चलते इन दिनों मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन अष्टमी और नवमी पर दर्शन के लिए खास उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दर्शन के लिए सुबह से ही लाइनें लग गई थीं और भक्त ‘जय माता दी’ के जयकारे लगाते हुए श्रद्धा भाव से आगे बढ़ते रहे।
