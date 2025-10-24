जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, लग रही लंबी लाइन 

दिवाली पर्व के बाद बाद अलवर जिला अस्पताल में शुक्रवार को मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह से ही अस्पताल में दवाई लेने, पर्ची कटवाने और डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। त्योहार के बाद पटाखों के धुएं और प्रदूषण के असर से अस्थमा (सांस संबंधी) मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।



डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल में आंखों में जलन, खांसी, सांस फूलने और त्वचा संबंधी परेशानियों की शिकायतें बढ़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क पहनने और घरों में एंटी-एलर्जिक उपाय अपनाने की सलाह दी है। इससे पहले अस्पताल में 19, 20 व 22, 23 का अवकाश रहा।



इस दौरान अस्पताल की इमरजेंसी तीन पारियों में 24 घंटे संचालित रही। इस बीच 20 से 23 अक्टूबर तक चार दिनों में अस्पताल की ओपीडी व इमरजेंसी में 4 हजार 419 और आइपीडी में 393 मरीज आए थे।