जीरो बैलेंस खातों से पैसे निकलने की सूचना पर ATM पर लगी भीड़… पहुंची पुलिस  

अलवर में बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक सूचना तेजी से वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एटीएम पर ऐसे लोग भी पैसा निकाल रहे हैं, जिनके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है। इस दावे के बाद शहर में एसबीआई के सभी एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई।
सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस की कई टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे एसबीआई के एटीएम पर पहुंची और कई लोगों को पूछताछ के लिए थानों में ले गई। शहर के अलग-अलग थानों में देर रात तक ऐसे लोगों से पूछताछ जारी थी। कोतवाली थाने के बाहर और अंदर भी भीड़ नजर आई।
पुलिस ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि शहर में सभी एसबीआई एटीएम पर भीड़ लगी है और कुछ संदिग्ध जमा है। इस सूचना के बाद थानों की पुलिस सभी एटीएम पर पहुंची। वहां एटीएम में मिले युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इनके वाहन, मोबाइल आदि लिए हैं। जिनकी जांच की जा रही है।
पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एसबीआई की वेबसाइट में तकनीकी फाल्ट होने की भी सूचना थी। युवक सभी एटीएम पर एकत्रित हो गए। अकेले ही कोतवाली पुलिस ने ही कुछ एटीएम से करीब एक दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया। जिनसे देर रात तक पूछताछ जारी थी।
एसबीआई की साइट में तकनीकी फाल्ट आने से फर्जी तरीके से रुपए निकालने काफी संख्या में युवक पहुंचे थे। इस सूचना पर सभी एटीएम पर थानों की पुलिस पहुंच गई। यहां से युवकाें को हिरासत में ले लिया- कांबले शरण गोपीनाथ, एएसपी मुख्यालय, अलवर