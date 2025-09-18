उदयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 6 महीने पहले होगा तैयार, जानें क्या है खासियत, सुविधाएं होंगी वर्ल्ड क्लास



-उच्चस्तरीय नए टर्मिनल के चलते लाइट की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं नाइट लाइट भी संभव है। अभी 8.30 बजे तक ही लाइट है।

-नए टर्मिनल की शुरुआत होने के बाद यहां से उड़ान भरने के लिए यात्रियों की क्षमता 2050 होगी। फिलहाल यह क्षमता 680 यात्री तक की ही है।

-नए टर्मिनल के चार गेट बन रहे हैं, दो प्रवेश द्वार और दो निकास द्वार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 42 नए चेक इन काउंटर भी बनाए जा रहे हैं।

-यात्रियों की आवाजाही बढ़ने को ध्यान में रखते हुए 6 नए एयरोब्रिज बनेंगे। इससे एक ही समय में 4 अलग-अलग विमान उड़ान भर सकेंगे।