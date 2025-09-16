उदयपुर में अंधेरे का फायदा उठाकर नाबालिग दोस्त ने दोस्त पर चाकू से किया हमला, पेट में दाहिने ओर लगा, हालत गंभीर



बता दें कि घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र के रावजी का हाटा स्थित मीठाराम मंदिर के सामने रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, पांच नाबालिग दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इसी बीच 14 वर्षीय किशोर ने अपने 13 वर्षीय दोस्त की गर्दन पीछे से पकड़ ली। इससे विवाद शुरू हो गया और बाकी बच्चों ने भी झगड़ा बढ़ा दिया।