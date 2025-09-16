Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में अंधेरे का फायदा उठाकर नाबालिग दोस्त ने दोस्त पर चाकू से किया हमला, पेट में दाहिने ओर लगा, हालत गंभीर

उदयपुर जिले में मामूली कहासुनी पर नाबालिग ने दोस्त को चाकू मार घायल कर दिया। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र की है। पेट में चोट लगने से किशोर को एमबी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 16, 2025

Udaipur minor attacked another minor
Udaipur minor attacked another minor

उदयपुर: शहर में सोमवार देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां मामूली कहासुनी के बीच नाबालिग दोस्तों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक किशोर ने अपने साथी पर चाकू से वार कर दिया।


बता दें कि घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र के रावजी का हाटा स्थित मीठाराम मंदिर के सामने रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, पांच नाबालिग दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इसी बीच 14 वर्षीय किशोर ने अपने 13 वर्षीय दोस्त की गर्दन पीछे से पकड़ ली। इससे विवाद शुरू हो गया और बाकी बच्चों ने भी झगड़ा बढ़ा दिया।


थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया, इसी कहासुनी के दौरान एक नाबालिग ने चाकू निकालकर वार कर दिया। चाकू पीड़ित किशोर के पेट के दाहिनी ओर लगा। गंभीर चोट लगते ही उसके साथी घबरा गए और मौके से फरार हो गए।

घायल बच्चे के परिजन पास ही गोपाल भवन के नीचे सब्जी की दुकान चलाते हैं। शोर सुनकर लोग मौके पर जुटे और घायल को तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।


फिलहाल, हमलावर नाबालिग फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और घटना में शामिल अन्य दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। मोहल्ले के लोगों का कहना है, बच्चों के बीच यह झगड़ा अचानक हुआ। लेकिन जिस तरह से चाकू का इस्तेमाल किया गया, उससे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

