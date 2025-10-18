धनतेरस पर चित्रगुप्त मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 13 पत्तल चढ़ाने की परंपरा निभाई



काले पत्थर से बनी चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा में एक हाथ में कलम और दूसरे में बहीखाता है। भक्त इस दिन काले वस्त्र, पैन, काली छतरी, टॉर्च, दाल, लड्डू, जलेबी और मालपुए चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार चित्रगुप्तजी यमराज के निजी सचिव माने जाते हैं, जो मनुष्य के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्तजी के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचे और कथा श्रवण किया। मंदिर में दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा।