करवा चौथ पर सकट चौथ माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

सकट के चौथ माता मंदिर में करवा चौथ व्रत पर्व पर शुक्रवार को महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर माता के दरबार में पूजा-अर्चना करने पहुंचने लगीं। महिलाएं अखंड सुहाग और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता को दूध, जल और मिठाई का भोग लगा रही हैं।



मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। वहीं, बाजारों में भी करवा चौथ की रौनक नजर आ रही है। श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए महिलाओं में उत्साह दिखा। शाम को चांद निकलने के बाद महिलाएं परंपरागत विधि से व्रत खोलेंगी।