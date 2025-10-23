भाई दूज पर यात्रियों की भीड़, बसों और ट्रेनों में सीट के लिए करनी पड़ रही मशक्कत

भाई दूज के पर्व पर गुरुवार को यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। त्योहार के अवसर पर लोग अपने भाइयों और परिजनों से मिलने के लिए यात्रा पर निकले, जिससे बसों और ट्रेनों में खचाखच भीड़ रही। अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर सुबह से ही टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लगी रहीं।
रोडवेज के कर्मचारी यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार टिकट जारी करने में जुटे रहे, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण बसों में सीट मिलना मुश्किल हो गया। खासकर महिलाओं और वृद्ध यात्रियों को सीट पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेन स्टेशनों पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही।
जयपुर, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के कारण कई लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। त्योहार की वजह से लोगों में उत्साह तो था, लेकिन परिवहन साधनों की कमी ने कई यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। परिवहन विभाग ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है ताकि यात्रियों को घर पहुंचने में राहत मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग