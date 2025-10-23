भाई दूज पर यात्रियों की भीड़, बसों और ट्रेनों में सीट के लिए करनी पड़ रही मशक्कत



जयपुर, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के कारण कई लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। त्योहार की वजह से लोगों में उत्साह तो था, लेकिन परिवहन साधनों की कमी ने कई यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। परिवहन विभाग ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है ताकि यात्रियों को घर पहुंचने में राहत मिल सके।