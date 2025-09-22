Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

बहरोड़ नेशनल हाईवे पर मोटर बॉडी गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट, बड़ा हादसा टला

बहरोड़ में नेशनल हाईवे पर दहमी-दुघेड़ा कट के पास स्थित एक मोटर बॉडी गोदाम में सोमवार को अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद गोदाम में आग लग गई जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 22, 2025

बहरोड़ में नेशनल हाईवे पर दहमी-दुघेड़ा कट के पास स्थित एक मोटर बॉडी गोदाम में सोमवार को अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद गोदाम में आग लग गई जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। घटना की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि गोदाम के बिल्कुल पास ही एक पेट्रोल पंप स्थित है। यदि आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

जानकारी के अनुसार, गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। मौके पर तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

दमकल कर्मियों का कहना है कि आग लगने की वजह गोदाम में रखा गैस सिलेंडर था, जो अचानक फट गया। इससे आग भड़क उठी और आसपास का सामान भी जलने लगा। हालांकि, समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचतीं तो आग पेट्रोल पंप तक फैल सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था।


फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। गोदाम मालिक से भी आग लगने के कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बहरोड़ नेशनल हाईवे पर मोटर बॉडी गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट, बड़ा हादसा टला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.