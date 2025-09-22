बहरोड़ नेशनल हाईवे पर मोटर बॉडी गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट, बड़ा हादसा टला

दमकल कर्मियों का कहना है कि आग लगने की वजह गोदाम में रखा गैस सिलेंडर था, जो अचानक फट गया। इससे आग भड़क उठी और आसपास का सामान भी जलने लगा। हालांकि, समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचतीं तो आग पेट्रोल पंप तक फैल सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था।