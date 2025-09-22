बहरोड़ नेशनल हाईवे पर मोटर बॉडी गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट, बड़ा हादसा टला

बहरोड़ में नेशनल हाईवे पर दहमी-दुघेड़ा कट के पास स्थित एक मोटर बॉडी गोदाम में सोमवार को अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद गोदाम में आग लग गई जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। घटना की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि गोदाम के बिल्कुल पास ही एक पेट्रोल पंप स्थित है। यदि आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जानकारी के अनुसार, गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। मौके पर तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।
दमकल कर्मियों का कहना है कि आग लगने की वजह गोदाम में रखा गैस सिलेंडर था, जो अचानक फट गया। इससे आग भड़क उठी और आसपास का सामान भी जलने लगा। हालांकि, समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचतीं तो आग पेट्रोल पंप तक फैल सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था।
फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। गोदाम मालिक से भी आग लगने के कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।