Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 4 लेन हाईवे की मांग ने पकड़ा जोर, बने तो 2 नए जिलों में खुलेगी विकास की नई राह

किशनगढ़बास–खैरथल–बानसूर–कोटपूतली मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर चार लेन बनाने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 11, 2025

rajasthan road news

पत्रिका फाइल फोटो

खैरथल। किशनगढ़बास–खैरथल–बानसूर–कोटपूतली मार्ग (एमडीआर-25) को स्टेट हाईवे घोषित कर चार लेन बनाने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है। इस प्रस्ताव को लेकर क्षेत्र में विकास की उम्मीदें और तेज हो गई हैं। खैरथल मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इस संबंध में अनुशंसा पत्र भेजा है।

पत्र में आग्रह किया गया है कि यह सड़क न केवल दो जिला मुख्यालयों खैरथल और कोटपूतली को जोड़ती है, बल्कि यह क्षेत्र की कृषि, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनरेखा है।

औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

पूर्व विधायक यादव ने बताया कि यह मार्ग कोटपूतली के नेशनल हाईवे-48 को किशनगढ़बास–भिवाड़ी स्टेट हाईवे से जोड़ता है। यदि इसे स्टेट हाईवे का दर्जा देकर चार लेन में परिवर्तित किया जाता है, तो इससे दिल्ली–जयपुर कॉरिडोर को एक वैकल्पिक, सुरक्षित और कम भीड़भाड़ वाला मार्ग मिलेगा। इससे यातायात का दबाव कम होने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा

मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि खैरथल की कृषि उपज मंडी प्रदेश की प्रमुख मंडियों में से एक है, जहां देशभर के व्यापारी सरसों, प्याज व अन्य फसलों की खरीद-फरोख्त करते हैं। ऐसे में चौड़ी सड़क और तेज परिवहन व्यवस्था से व्यापारिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी सरकार

पूर्व विधायक यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से व्यक्तिगत मुलाकात कर इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को लेकर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी। बताया जा रहा है कि इस मार्ग के फोर लेन बनने से लगभग पांच से छह विधानसभा क्षेत्रों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे तथा खैरथल-तिजारा जिला एक नए औद्योगिक हब के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

