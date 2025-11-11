Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 4 लेन हाईवे की मांग ने पकड़ा जोर, बने तो 2 नए जिलों में खुलेगी विकास की नई राह

पूर्व विधायक यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से व्यक्तिगत मुलाकात कर इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को लेकर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी। बताया जा रहा है कि इस मार्ग के फोर लेन बनने से लगभग पांच से छह विधानसभा क्षेत्रों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे तथा खैरथल-तिजारा जिला एक नए औद्योगिक हब के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ेगा।