राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग तेज, आवाज मंच ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बेवासियों ने सोमवार को राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सीमा मीना को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच के सदस्यों ने ज्ञापन में कहा कि राजगढ़ विकास के पथ पर लगातार पिछड़ता जा रहा है, ऐसे में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय का संचालन राजगढ़ में ही होना चाहिए।
राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था और इसके लिए जमीन चयन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। लेकिन हाल ही में विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में ले जाने की चर्चा सामने आई है, जिससे राजगढ़ के लोगों में गहरा आक्रोश है।
इससे पूर्व भी राजगढ़ आवाज मंच ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विद्यालय को राजगढ़ में ही स्थापित करने की मांग की थी। उपखंड अधिकारी सीमा मीना ने तब नगरपालिका क्षेत्र में उपयुक्त भूमि के सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में सोमवार को मंच ने राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के दो प्रमुख स्थलों को केंद्रीय विद्यालय के संभावित स्थान के रूप में प्रस्तावित करते हुए जिला कलेक्टर को अवगत कराया।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से राजगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।
