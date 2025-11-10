राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग तेज, आवाज मंच ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन



इससे पूर्व भी राजगढ़ आवाज मंच ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विद्यालय को राजगढ़ में ही स्थापित करने की मांग की थी। उपखंड अधिकारी सीमा मीना ने तब नगरपालिका क्षेत्र में उपयुक्त भूमि के सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में सोमवार को मंच ने राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के दो प्रमुख स्थलों को केंद्रीय विद्यालय के संभावित स्थान के रूप में प्रस्तावित करते हुए जिला कलेक्टर को अवगत कराया।