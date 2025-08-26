पांडुपोल हनुमानजी मेले में जयकारे लगते हुए पहुंच रहे श्रद्धालुओं 



मेले क्षेत्र में साफ-सफाई और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके। मेले में स्थानीय दुकानदारों ने खाद्य सामग्री, खिलौनों और धार्मिक वस्तुओं की दुकानें सजाई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।



मेले के चलते पांडुपोल और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। रोडवेज की ओर से बसों का संचालन 24 घंटे किया जा रहा है। यहां पहाड़ पर स्थित पौल के झरने पर जाने पर रोक लगी हुई है। जिसमें रास्ते में बेरिकेडरा व जाल लगाए गए हैं। लाकि श्रद्धालु पोल तक नहीं जाएं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गाई है। मेले में प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में साउंड व डीजे पर पूर्णतया रोक है।