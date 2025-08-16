गोगामेड़ी मेले के लिए उमड़े श्रद्धालु, अलवर रेलवे स्टेशन पर रही भारी भीड़

कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की नवमी रविवार को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर घर-घर में सर्प देवता गोगा बाबा की पूजा-अर्चना की जाएगी और पकवानों का भोग लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी।



इधर, गोगा नवमी के मौके पर राजस्थान के लोक देवता गोगाजी महाराज के हनुमानगढ़ स्थित गोगामेड़ी में लगने वाले मेले के लिए अलवर जंक्शन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल मार्ग से गोगामेड़ी दर्शन के लिए रवाना हुए।