राजकीय कन्या महाविद्यालय को आवंटित भूमि पर निर्माण से पहले ही विवाद, कार्य करने जेसीबी को महिलाओं ने रोका

कनिष्ठ अभियंता मोहित खंडेलवाल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कार्य नहीं होने दिया। आरोप है कि इन लोगों ने ही पूर्व में अनाधिकृत रूप से इस भूमि की जुताई कर दी थी। जबकि इस भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं बताए जा रहे है। राजस्व विभाग ने कन्या महाविद्यालय की प्रस्तावित भूमि का पहले ही सीमांकन कर निशान लगा दिए थे और कॉलेज को कब्जा सौंप दिया था। कॉलेज भवन निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाने पर अब ठेका एक कंपनी को मिला है, जिसने कार्य शुरू किया है। अब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने प्रशासन से संपर्क किया है। कॉलेज प्रभारी बाबूलाल महिंद्रा ने भी उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर समस्या निराकरण की मांग की है। इधर एक ही भवन में विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित होने से छात्राओं को अध्ययन में परेशानी उठानी पड़ रही है।550 से अधिक छात्राएं