बोरवेल पर भैंस को पानी पिलाने को लेकर विवाद, फायरिंग में महिला घायल

अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दादर गांव में गुरुवार शाम पशुओं को पानी पिलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग और मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार हरजाना नाम की महिला का अपनी पड़ोसी महिला साबरा से सरकारी बोरवेल पर भैंस को पानी पिलाने को लेकर कहासुनी हो गई।