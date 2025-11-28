Patrika LogoSwitch to English

अलवर

बोरवेल पर भैंस को पानी पिलाने को लेकर विवाद, फायरिंग में महिला घायल

अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दादर गांव में गुरुवार शाम पशुओं को पानी पिलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग और मारपीट तक पहुंच गया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 28, 2025

घायल महिला

अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दादर गांव में गुरुवार शाम पशुओं को पानी पिलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग और मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार हरजाना नाम की महिला का अपनी पड़ोसी महिला साबरा से सरकारी बोरवेल पर भैंस को पानी पिलाने को लेकर कहासुनी हो गई।

देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इसी दौरान आरोप है कि दूसरे पक्ष के युवक कमरुद्दीन ने आवेश में आकर हरजाना पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई। वहीं कमरुद्दीन के साथ आए अन्य लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर मारपीट भी की।

घटना में घायल हरजाना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ कर घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

