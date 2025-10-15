Patrika LogoSwitch to English

दीपावली पर बाजारों में खरीदारी की रौनक, गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी

दीपावली के त्योहार का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। शहर के मुख्य बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Anshum Ahuja

Oct 15, 2025

दीपावली के त्योहार का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। शहर के मुख्य बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग कपड़ों, मिठाइयों, उपहारों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, इस सीजन में वाहनों की बिक्री में भी तेजी आई है। ऑटोमोबाइल शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कई लोग नई गाड़ियों की बुकिंग कर रहे हैं, तो कई ग्राहक गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं।


व्यापारियों का कहना है कि त्योहार के मौसम में हर साल बिक्री बढ़ती है, लेकिन इस बार ग्राहकों की संख्या और ज्यादा है। दूसरी ओर दुकानदारों ने भी आकर्षक ऑफर और छूट देकर ग्राहकों को लुभाने की पूरी तैयारी कर रखी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने भी बाजारों के आसपास अतिरिक्त व्यवस्था की है। दीपावली के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में खरीदारी का यह सिलसिला और तेज होने की उम्मीद है।

Published on:

15 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दीपावली पर बाजारों में खरीदारी की रौनक, गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी

