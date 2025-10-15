दीपावली पर बाजारों में खरीदारी की रौनक, गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी

दीपावली के त्योहार का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। शहर के मुख्य बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग कपड़ों, मिठाइयों, उपहारों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, इस सीजन में वाहनों की बिक्री में भी तेजी आई है। ऑटोमोबाइल शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कई लोग नई गाड़ियों की बुकिंग कर रहे हैं, तो कई ग्राहक गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि त्योहार के मौसम में हर साल बिक्री बढ़ती है, लेकिन इस बार ग्राहकों की संख्या और ज्यादा है। दूसरी ओर दुकानदारों ने भी आकर्षक ऑफर और छूट देकर ग्राहकों को लुभाने की पूरी तैयारी कर रखी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने भी बाजारों के आसपास अतिरिक्त व्यवस्था की है। दीपावली के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में खरीदारी का यह सिलसिला और तेज होने की उम्मीद है।
