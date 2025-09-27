दफ्तरों में बैठे चालक-परिचालकों को अब फील्ड में उतरना होगा, रोडवेज प्रशासन ने दिये आदेश 

रोडवेज एमडी की सख्ती का असर साफ नजर आ रहा है। न केवल रोडवेज मुनाफे में आ गया है बल्कि कर्मचारियों को भी अब समय पर वेतन मिल रहा है। बसों की उड़न दस्तों द्वारा लगातार चेकिंग होने से बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संया में भी कमी आई है। यही नहीं यात्रियों से टिकट दर का 10 गुणा जुर्माना वसूलने के बाद से तो खुद यात्री टिकट लेने लगे हैं।