अलवर

आग लगने से किसान की करीब 150 मन कड़बी जलकर राख 

बानसूर कस्बे के निकट कालका माता मंदिर के पास एक किसान के कड़बी के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया।

अलवर

Rajendra Banjara

Nov 08, 2025

बानसूर कस्बे के निकट कालका माता मंदिर के पास एक किसान के कड़बी के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग बेकाबू होने पर बानसूर नगरपालिका दमकल को सूचना दी गई।

घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक किसान की 150 मन के करीब कड़बी जलकर राख हो चुकी थी।

घटना आज सुबह करीब 10 बजे कालका माता मंदिर के पास की है। जहां किसान पप्पू राम सैनी के कड़बी के ढेर में अचानक आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अन्यथा आसपास और किसानों के कड़बी के ढेर लगे हुए थे। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग विकराल रूप ले सकती थी।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आग लगने से किसान की करीब 150 मन कड़बी जलकर राख 

