आग लगने से किसान की करीब 150 मन कड़बी जलकर राख 

घटना आज सुबह करीब 10 बजे कालका माता मंदिर के पास की है। जहां किसान पप्पू राम सैनी के कड़बी के ढेर में अचानक आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अन्यथा आसपास और किसानों के कड़बी के ढेर लगे हुए थे। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग विकराल रूप ले सकती थी।