पिनान में ई-रिक्शा हादसा, निजी स्कूल के दस विद्यार्थी घायल

पिनान में सोमवार सुबह एक निजी स्कूल के दस विद्यार्थियों के साथ हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार झालाटाला के पाछेल गांव से छात्र ई-रिक्शा में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में विद्यार्थी सड़क पर उछलकर गिर गए। यह हादसा सरकारी विद्यालय के हुआ।