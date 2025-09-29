पिनान में ई-रिक्शा हादसा, निजी स्कूल के दस विद्यार्थी घायल

घायलों का इलाज करते डॉक्टर (फोटो - पत्रिका)
पिनान में सोमवार सुबह एक निजी स्कूल के दस विद्यार्थियों के साथ हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार झालाटाला के पाछेल गांव से छात्र ई-रिक्शा में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में विद्यार्थी सड़क पर उछलकर गिर गए। यह हादसा सरकारी विद्यालय के हुआ।
हादसे में सभी दस छात्र घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गढ़ी सवाईराम अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सात बच्चों को घर भेज दिया, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल विद्यार्थियों को रेफर कर दिया गया। हादसे से परिजनों में दहशत का माहौल है।
