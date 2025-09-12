अलवर-भिवाड़ी में लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 3 दिन पहले मिल सकेगा प्रदूषण का पूर्वानुमान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। यहां मौसम की तरह प्रदूषण भी रंग बदलता है। लेकिन इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएगा। इस सिस्टम के लगने के बाद वायु प्रदूषण का तीन दिन का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। मंडल ने जयपुर में यह सिस्टम लगाया चुका है। जहां पूर्वानुमान मिल रहा है।