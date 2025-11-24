अवैध वसूली के आरोप पर बहादुरपुर में सफाई कर्मचारी का पुतला फूंका

मामले पर नगर पालिका EO महिमा ने कहा कि कर्मचारी राजेश प्रजापत उनके नाम का गलत उपयोग कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। विवाद तब और बढ़ गया जब राजेश व रजाई का काम करने वाले सोकत के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया।