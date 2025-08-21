पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिया 68 पेज का स्पष्टीकरण, बंद खानों के खुलने पर स्थिति साफ नहीं

मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में लिखा है कि एनटीसीए ने सरिस्का बाघ अभयारण्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए अपनी सशर्त स्वीकृति प्रदान की थी। कोर से बफर तक पुनर्निर्धारण के लिए प्रस्तावित पश्चिमी खंड में बाघों का घनत्व कम है, फिर भी बाघों की उपस्थिति की पुष्टि और व्यापक भू-दृश्य संपर्क में उनकी भूमिका के कारण यह पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि वन्यजीव आवासों के लिए हानिकारक किसी भी विकासात्मक गतिविधि से बचा जाए।

प्रस्तावित बफर क्षेत्र और सीटीएच में गश्त, सामुदायिक सहभागिता और आवास निगरानी बढ़ाकर सुरक्षा उपायों को बनाए रखा जाना चाहिए या उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। यह भी सलाह दी जाती है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उपाय किए जाएं।

इस क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों में और इसके आसपास रणनीतियों को सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना कि इस पुनर्गठन से आवास निरंतरता और वन्यजीव आवागमन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सरिस्का बाघ अभयारण्य के दीर्घकालिक संरक्षण लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय और अनुकूली प्रबंधन पद्धतियां क्रियान्वित की जाएं।