युवक की हत्या के मामले में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज



गुरुवार सुबह अस्पताल के गेट पर मेव समाज के लोगों ने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिवारजनों ने इसे मॉब लिंचिंग का मामला बताया है। वहीं, मृतक के भाई ताहिर खान पुत्र इलियास खां मेव निवासी ग्राम चाँचाका ने थाना किशनगढ़ बास में ग्राम पंचायत मांचा के सरपंच हनीफ खान सहित 18 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।