युवक की हत्या के मामले में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मृतक वकार (फोटो - पत्रिका)
गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास फाटक मेला ग्राउंड में बुधवार रात दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि झगड़ा छेड़छाड़ की बात को लेकर हुआ था। इस दौरान एक युवक ने बर्फ तोड़ने के सुए से वकार पुत्र फकरु निवासी खेड़ली बहादरपुर पर हमला कर दिया। गंभीर घायल वकार को गोविंदगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
गुरुवार सुबह अस्पताल के गेट पर मेव समाज के लोगों ने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिवारजनों ने इसे मॉब लिंचिंग का मामला बताया है। वहीं, मृतक के भाई ताहिर खान पुत्र इलियास खां मेव निवासी ग्राम चाँचाका ने थाना किशनगढ़ बास में ग्राम पंचायत मांचा के सरपंच हनीफ खान सहित 18 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
