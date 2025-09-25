नारायणपुर विद्युत विभाग कार्यालय पर किसानों का आक्रोश

नारायणपुर में युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में आज किसानों का जत्था विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचा। किसानों का कहना है कि उन्हें 1 से 2 साल पहले डिमांड नोटिस जमा करवाए हुए हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया।
किसानों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी विद्युत विभाग के खिलाफ गहरी नाराज़गी और रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों का रवैया बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना है। आम जनता को हर छोटे काम के लिए महीनों-दिनों चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। इस मौके पर ओमप्रकाश बिलाली, कमलेश देवी यादव, साधुराम शेखावत, पवन राठौड़, धर्मा देवी कंवर आदि मौजूद रहे।