नारायणपुर विद्युत विभाग कार्यालय पर किसानों का आक्रोश

किसानों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी विद्युत विभाग के खिलाफ गहरी नाराज़गी और रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों का रवैया बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना है। आम जनता को हर छोटे काम के लिए महीनों-दिनों चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। इस मौके पर ओमप्रकाश बिलाली, कमलेश देवी यादव, साधुराम शेखावत, पवन राठौड़, धर्मा देवी कंवर आदि मौजूद रहे।