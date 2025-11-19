मोहबतपुर 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर किसानों का हंगामा, गेट पर जड़ा ताला

किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने तुगलकी फरमा लागू कर रखा है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सुबह 3 बजे से 6 बजे तक और फिर 9 बजे से 12 बजे तक दो फेज में कृषि बिजली सप्लाई दी जा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सर्दी के मौसम में रात 3 बजे उठकर खेतों में सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है और कई किसान बीमार पड़ रहे हैं। उनके अनुसार कृषि के लिए लगातार 6 घंटे बिजली सप्लाई मिलनी चाहिए।