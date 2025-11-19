मोहबतपुर 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर किसानों का हंगामा, गेट पर जड़ा ताला

मालाखेड़ा क्षेत्र के मोहबतपुर 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर किसानों ने गलत तरीके से बनाए गए विद्युत वितरण ब्लॉक के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने सब स्टेशन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और किसी भी कर्मचारी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इससे पूरे दिन सब स्टेशन पर कश्मकश का माहौल बना रहा।
किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने तुगलकी फरमा लागू कर रखा है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सुबह 3 बजे से 6 बजे तक और फिर 9 बजे से 12 बजे तक दो फेज में कृषि बिजली सप्लाई दी जा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सर्दी के मौसम में रात 3 बजे उठकर खेतों में सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है और कई किसान बीमार पड़ रहे हैं। उनके अनुसार कृषि के लिए लगातार 6 घंटे बिजली सप्लाई मिलनी चाहिए।
तालाबंदी की सूचना मिलने पर सहायक अभियंता तनिष्क कुमार और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण रात्रिकालीन सप्लाई बंद कर दिन में लगातार 6 घंटे बिजली देने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।
