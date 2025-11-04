प्याज के गिरते भाव पर किसानों में आक्रोश, खैरथल मंडी में दिया धरना प्रदर्शन

किसान महापंचायत के खैरथल-तिजारा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से प्याज के भाव लागत से भी नीचे चल रहे हैं, जिससे किसान अपनी मेहनत के उचित मूल्य से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के धैर्य की अब सीमा टूट चुकी है, इसलिए मंडी सचिव कार्यालय के सामने सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन दिया गया। इसके बाद अति. जिला कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया।