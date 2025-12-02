खाद की किल्लत, को ऑपरेटिव सोसायटी के बाहर किसानों की लगी लंबी कतार



सहायक कृषि अधिकारी हेमराज सैनी ने बताया कि खाद वितरित में करीब 8 घंटे लग गए। एक व्यक्ति को एक खाद का कट्टा दिया गया। फिर भी कुछ किसान खाद से वंचित रह गए। सूचना मिली कि सोसायटी में खाद की खेप पहुंचने वाली है। इसके बाद सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली और दोपहिया वाहनों पर खाद लेने के लिए सोसायटी के बाहर पहुंचने लगे। कुछ ही घंटों में स्थिति ऐसी हो गई कि बाहर लंबी लाइनें लग गईं और किसानों को अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ा। लेकिन कृषि पर्यवेक्षक मुंशी राम सैनी ने व्यवस्था के लिए टोकन सिस्टम किया गया है।