नारायणपुर में खाद की किल्लत, किसानों की लगी लंबी कतार

किसानों की लगी लंबी कतार (फोटो - पत्रिका)
नारायणपुर क्षेत्र में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद की भारी किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को कस्बे की कॉपरेटिव सोसायटी में खाद की खेप पहुंचने की सूचना मिलते ही सुबह से किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रैक्टर-ट्रॉली और दोपहिया वाहनों पर पहुंचे किसानों की संख्या बढ़ती गई और कुछ ही घंटों में सोसायटी के बाहर लंबी कतारें लग गईं। किसानों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार, सोसायटी में करीब 660 कट्टे खाद उपलब्ध कराए गए, जबकि खाद लेने पहुंचे किसानों की संख्या उससे कई गुना अधिक रही। सीमित स्टॉक के कारण कई किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से खाद की कमी के चलते उन्हें अलग-अलग दुकानों और सोसायटियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
किसानों ने चेताया कि रबी फसल के महत्वपूर्ण चरण में खाद की कमी उत्पादन पर सीधा असर डाल सकती है। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में तुरंत पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। बढ़ती किल्लत को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
