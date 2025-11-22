नारायणपुर में खाद की किल्लत, किसानों की लगी लंबी कतार

नारायणपुर क्षेत्र में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद की भारी किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को कस्बे की कॉपरेटिव सोसायटी में खाद की खेप पहुंचने की सूचना मिलते ही सुबह से किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रैक्टर-ट्रॉली और दोपहिया वाहनों पर पहुंचे किसानों की संख्या बढ़ती गई और कुछ ही घंटों में सोसायटी के बाहर लंबी कतारें लग गईं। किसानों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।