Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

नवरात्र से शुरू होगा त्योहारी सीजन, ये बन रहे हैं खरीदारी के योग

अलवर. श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को खत्म होगा। इसके बाद 22 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ होंगे जो नौ के बजाय दस दिन के होंगे। इस बार नवरात्र में खरीदारी के बहुत से योग बन रहे हैं, जिसमें सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन के साथ रीयल स्टेट बाजार भी परवान पर रहेगा। इसके चलते व्यापारी तैयारी में [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 15, 2025

अलवर. श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को खत्म होगा। इसके बाद 22 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ होंगे जो नौ के बजाय दस दिन के होंगे। इस बार नवरात्र में खरीदारी के बहुत से योग बन रहे हैं, जिसमें सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन के साथ रीयल स्टेट बाजार भी परवान पर रहेगा। इसके चलते व्यापारी तैयारी में जुट गए हैं। धनतेरस से लेकर गोवर्धन पूजा तक शुभ योग बन रहे हैं। इसके बाद शादियों का दौर शुरू होने से बाजार में रौनक रहेगी। इसको देखते हुए व्यापारियों ने नए सामान का स्टॉक करना भी प्रारंभ कर दिया है।

पं. शिंभुदयाल शास्त्री ने बताया कि 24 सितंबर को रवि योग बन रहा है। इस दिन महालक्ष्मी राजयोग भी है, जिसमें चंद्रमा और मंगल के तुला राशि में युति से यह योग बन रहा है। 26, 28 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसमें आभूषण, कपड़े की खरीदारी की जा सकती है। अक्टूबर महीने में शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी के साथ ही धनतेरस से लेकर दीपावली तक शुभ योग रहेंगे। अक्टूबर की 3. 11, 17,19, 26 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसमें आभूषण कपड़े, मकान आदि की खरीदारी की जा सकती है। 11, 19 को अमृत योग और 1, 5, 12, 25, 27, 30 अक्टूबर को रवि योग में खरीदारी व शुभ कार्य किया जा सकेगा। इसी तरह 3,17, 24, 28 को महालक्ष्मी योग भी सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। 28 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इसके बाद 4 नवंबर को भी अमृत योग बन रहा है।

इस बार दीपावली का त्योहार छह दिवसीय रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। 19 को रूपचतुर्दशी रहेगी और 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। इस बार गोवर्धन की पूजा 21 अक्टूबर की बजाय 22 अक्टूबर को की जाएगी। भाईदूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। छह दिन तक बाजारों में खासी रौनक रहेगी। दीपावली पर्व को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

© 2025 All Rights Reserved. Powered by Summit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 12:00 pm

Published on:

15 Sept 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नवरात्र से शुरू होगा त्योहारी सीजन, ये बन रहे हैं खरीदारी के योग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.