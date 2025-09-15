नवरात्र से शुरू होगा त्योहारी सीजन, ये बन रहे हैं खरीदारी के योग

पं. शिंभुदयाल शास्त्री ने बताया कि 24 सितंबर को रवि योग बन रहा है। इस दिन महालक्ष्मी राजयोग भी है, जिसमें चंद्रमा और मंगल के तुला राशि में युति से यह योग बन रहा है। 26, 28 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसमें आभूषण, कपड़े की खरीदारी की जा सकती है। अक्टूबर महीने में शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी के साथ ही धनतेरस से लेकर दीपावली तक शुभ योग रहेंगे। अक्टूबर की 3. 11, 17,19, 26 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसमें आभूषण कपड़े, मकान आदि की खरीदारी की जा सकती है। 11, 19 को अमृत योग और 1, 5, 12, 25, 27, 30 अक्टूबर को रवि योग में खरीदारी व शुभ कार्य किया जा सकेगा। इसी तरह 3,17, 24, 28 को महालक्ष्मी योग भी सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। 28 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इसके बाद 4 नवंबर को भी अमृत योग बन रहा है।