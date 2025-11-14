अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल के लिए मुकाबले आज से शुरू

केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वी-शक्ति संस्था के बैनर तले आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल के लिए मुकाबले शुक्रवार से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो गए। विभिन्न खेलों में 15 नवंबर को भी रोमांच देखने को मिलेगा। खेल उत्सव के सेमीफाइनल राउंड में रस्साकशी, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती और दौड़ जैसे खेलों में चार कैटेगरी की टीमें पहुंची हैं।