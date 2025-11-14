अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल के लिए मुकाबले आज से शुरू

केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वी-शक्ति संस्था के बैनर तले आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल के लिए मुकाबले शुक्रवार से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो गए। विभिन्न खेलों में 15 नवंबर को भी रोमांच देखने को मिलेगा। खेल उत्सव के सेमीफाइनल राउंड में रस्साकशी, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती और दौड़ जैसे खेलों में चार कैटेगरी की टीमें पहुंची हैं।
प्रत्येक खेल में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है। खिलाड़ियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। आज के मुकाबलों के बाद फाइनल में जगह बनाने वाली टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी। आयोजन समिति के अनुसार खेल उत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, टीम वर्क और फिटनेस को बढ़ावा देना है।
