फाइनेंस कंपनी फरार, आक्रोशित ग्रामीणों ने एजेंटों के घरों पर किया हमला, तीन वाहन फूंके…



खैरथल. खैरथल-तिजारा जिले के मातौर गांव में देर रात एक फाइनेंस कंपनी घोटाले को लेकर ग्रामीणों का गुस्से ने ङ्क्षहसक रूप ले लिया। नव अंश इंडिया निधि लिमिटेड नामक फाइनेंस कंपनी ने ग्रामीणों को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के नाम पर करीब 5 हजार खाते खोले थे। लेकिन कंपनी का मालिक और एजेंट करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इस धोखाधड़ी की जानकारी ग्रामीणों को मिली वे एजेंट के घर चक्कर लगाने लगे। बीते दिन एजेंट दाताराम और उसके परिवार के फरार होने की खबर से ग्रामीण भडक़ गए। बुधवार देर रात गुस्साए ग्रामीणों ने कंपनी से जुड़े एजेंट दाताराम चौधरी और उमराव लाल चौधरी के मकानों पर हमला कर पत्थरबाजी कर घर में खड़ी तीन बाइकों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगडऩे पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। मौके पर कई थानों का पुलिस जाप्ता और आरएसी की टुकड़़ी तैनात की गई। गुरुवार सुबह गांव में स्थिति सामान्य बनी रही।

ब्याज का लालच देकर खाता खुलवाए, अब रकम लेकर फरार : ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी संचालकों ने भोले-भाले लोगों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर खाता खुलवाया और एफ डी में रकम जमा करवाई। पहले कुछ समय तक ब्याज भी दिया गया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा।

लेकिन अचानक कंपनी मालिक और एजेंट करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। अब गांव के सैकड़ों लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठे हैं। एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव ने बताया कि घटना की सूचना बुधवार रात करीब 10 बजे मिली थी। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। पांच लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

फिक्स डिपॉजिट में डूब गए लाखों : गांव की महिला निवेशक प्रेमवती ने रोते हुए दर्द बया किया की उन्होंने दाताराम के जरिए 3 लाख रुपए एफ डी में जमा किए थे। उनके बड़े बेटे ने 3 लाख, बहू और पोते ने भी मिलाकर 3 लाख जमा किए। कुल मिलाकर 9 लाख रुपए उनके परिवार के फंस गए।