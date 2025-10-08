हिन्दू से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने एवं भय दिखाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

लक्ष्मणगढ़. धर्मांतरण करने के लिए लोगों को प्रभोलन देने व भय दिखाने वाले गिरोह का खुलासा कर बड़ौदामेव थाना पुलिस ने गिरोह के पांच जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के नैनापुर गांव में ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देकर एवं भय दिखाकर अवैध रूप से हिन्दू धर्म की निर्धन महिलाओं एवं पुरुषों का धर्मान्तरण कराया जा रहा है। इस पर एसएचओ विजयपाल सिंह मय पुलिस जाप्ते के नैनापुर गांव में उक्त जगह पर पहुंचे और मौजूद लोगों से मामले की विस्तार से जानकारी ली। रिकॉर्ड को देखा गया। जांच में पुलिस को पता लगा कि आरोपियों की ओर से गरीब तबके के लोगों को हिन्दू धर्म के विरुद्ध गलत बातें सिखाई जाती है।
इन्हें किया गिरफ्तार
पुलिस ने गवाहों के बयान, जब्त पैन ड्राइव, धर्म प्रचार प्रसार सामग्री, अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी प्रशान्त (25) पुत्र कैलाशचन्द जाटव निवासी बहाला पुलिस थाना एमआईए, रोहित (25) पुत्र उदयवीर उर्फ गुड्डू जाटव निवासी पैगम्बरपुर पुलिस थाना कांठ जिला मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश), रामनारायण (48) पुत्र भौरेलाल बैरवा निवासी भडकोल पुलिस थाना मालाखेड़ा, महेश (24) पुत्र छोटेलाल मेघवाल निवासी मोहब्बतपुर पुलिस थाना मालाखेडा तथा केशव वैदादा (39) पुत्र मोहनलाल बैरवा निवासी डी-40 सुमन एन्कलेव जगतपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ मामले की जांच में जुटी हुई है।
