हिन्दू से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने एवं भय दिखाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के नैनापुर गांव में ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देकर एवं भय दिखाकर अवैध रूप से हिन्दू धर्म की निर्धन महिलाओं एवं पुरुषों का धर्मान्तरण कराया जा रहा है। इस पर एसएचओ विजयपाल सिंह मय पुलिस जाप्ते के नैनापुर गांव में उक्त जगह पर पहुंचे और मौजूद लोगों से मामले की विस्तार से जानकारी ली। रिकॉर्ड को देखा गया। जांच में पुलिस को पता लगा कि आरोपियों की ओर से गरीब तबके के लोगों को हिन्दू धर्म के विरुद्ध गलत बातें सिखाई जाती है।