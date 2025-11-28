वन विभाग की कार्रवाई: हरी लकड़ियों से भरी पिकअप और अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर जब्त

प्रतापगढ़ वन नाका क्षेत्र में वन विभाग ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया। गुरुवार देर रात गश्त के दौरान वन कर्मियों ने हरी लकड़ियों से भरी एक पिकअप को पकड़ लिया। वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि लकड़ियों को जब्त कर वन नाका परिसर में सुरक्षित रखा गया है।