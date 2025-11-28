Patrika LogoSwitch to English

अलवर

वन विभाग की कार्रवाई: हरी लकड़ियों से भरी पिकअप और अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर जब्त

प्रतापगढ़ वन नाका क्षेत्र में वन विभाग ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 28, 2025

प्रतापगढ़ वन नाका क्षेत्र में वन विभाग ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया। गुरुवार देर रात गश्त के दौरान वन कर्मियों ने हरी लकड़ियों से भरी एक पिकअप को पकड़ लिया। वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि लकड़ियों को जब्त कर वन नाका परिसर में सुरक्षित रखा गया है।

इसके बाद शुक्रवार सुबह नियमित गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध खनन से भरे पत्थरों से लदे एक ट्रैक्टर को भी पकड़ लिया। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


वनपाल रामवतार मीना ने कहा कि अवैध कटाई और खनन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वन संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

