राजगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई; अवैध खनन पर कसी नकेल, 10 वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार

राजगढ़ रेंजर राहुल फौजदार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और हरे पेड़ काटने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग-अलग स्थानों नाका सदर और गांव डोरोली में दबिश देकर 10 वाहन जब्त किए और चालकों को गिरफ्तार किया। टीम ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा, जो अवैध रूप से खनन कर परिवहन की जा रही थीं। इससे पहले भी 24 अक्टूबर को सताना के पहाड़ों से रोड आंदवाड़ी होते हुए जा रही ट्रॉली जब्त की गई थी।