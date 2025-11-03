राजगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई; अवैध खनन पर कसी नकेल, 10 वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार

वन विभाग की करवाई (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़ रेंजर राहुल फौजदार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और हरे पेड़ काटने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग-अलग स्थानों नाका सदर और गांव डोरोली में दबिश देकर 10 वाहन जब्त किए और चालकों को गिरफ्तार किया। टीम ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा, जो अवैध रूप से खनन कर परिवहन की जा रही थीं। इससे पहले भी 24 अक्टूबर को सताना के पहाड़ों से रोड आंदवाड़ी होते हुए जा रही ट्रॉली जब्त की गई थी।
वर्तमान में यह कार्रवाई शनिवार रात में मय टीम के रेंज के अधीनस्थ दो अलग-अलग जगहों से नाका सदर व गांव डोरोली से अवैध खनन के परिवहन पर रोक की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में वन रक्षक प्रशांत कुमार गोड, सहायक वन रक्षक पुष्पेंद्र सिंह शेखावत सहित गश्ती दल के सदस्य शामिल रहे।
