Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दौलतपुरा व डाबला के पास बाइक भिड़ंत में चार घायल, तीन अलवर रेफर

टहला-राजगढ़ मार्ग के मध्य दौलतपुरा गांव के पास सोमवार देर शाम बाइक की आमने-सामने की टक्कर होने से चार युवक घायल हो गए।

less than 1 minute read

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Sep 30, 2025

राजगढ़. टहला-राजगढ़ मार्ग के मध्य दौलतपुरा गांव के पास सोमवार देर शाम बाइक की आमने-सामने की टक्कर होने से चार युवक घायल हो गए। जिनमें से तीन को अलवर रेफर कर दिया।

सीएचसी से मिली जानकारी के अनुसार टहला क्षेत्र के घेवर निवासी पवन (18) पुत्र मुकेश कोली, राजेश (22) पुत्र रामचन्द्र कोली व अंकित (18) पुत्र लल्लूराम कोली राजगढ़ में पुताई का कार्य कर बाइक पर वापस गांव लौट रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मारी दी। जिससे पवन, राजेश व अंकित घायल हो गए। जिन्हें राजगढ़ सीएचसी लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर घायल पवन व राजेश को अलवर रेफर कर दिया। इसी तरह डाबला के पास देर शाम बाइक की टक्कर होने से अक्षय वर्मा (19) पुत्र विक्रम बैरवा घायल हो गया। ड़ागरवाड़ा निवासी जगदीश बैरवा ने बताया की उसका पौत्र गांव से बाइक पर पाखर गांव में आयोजित कुआं पूजन समारोह में भाग लेने जा रहा था। रास्ते में डाबला के पास दूसरी बाइक ने टक्कर मारी दी। जिससे अक्षय गंभीर घायल हो गया। एम्बुलेंस से उसे राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया। जहां से अलवर रेफर कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 12:40 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दौलतपुरा व डाबला के पास बाइक भिड़ंत में चार घायल, तीन अलवर रेफर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनियंत्रित पिकअप ने ई-रिक्शा के मारी टक्कर, 5 विद्यार्थियों सहित 7 घायल, 3 अलवर रेफर

अलवर

200 किलो दूषित व दुर्गंधयुक्त पनीर व 50 किलो दूध पाउडर कराया नष्ट

अलवर

विजयलक्ष्मी ने बदल दी बालिकाओं की सोच

खास खबर

पिनान में ई-रिक्शा हादसा, निजी स्कूल के दस विद्यार्थी घायल

अलवर

खेत से मिला 12 फीट लंबा अजगर, सफल रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.