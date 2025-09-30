दौलतपुरा व डाबला के पास बाइक भिड़ंत में चार घायल, तीन अलवर रेफर

सीएचसी से मिली जानकारी के अनुसार टहला क्षेत्र के घेवर निवासी पवन (18) पुत्र मुकेश कोली, राजेश (22) पुत्र रामचन्द्र कोली व अंकित (18) पुत्र लल्लूराम कोली राजगढ़ में पुताई का कार्य कर बाइक पर वापस गांव लौट रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मारी दी। जिससे पवन, राजेश व अंकित घायल हो गए। जिन्हें राजगढ़ सीएचसी लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर घायल पवन व राजेश को अलवर रेफर कर दिया। इसी तरह डाबला के पास देर शाम बाइक की टक्कर होने से अक्षय वर्मा (19) पुत्र विक्रम बैरवा घायल हो गया। ड़ागरवाड़ा निवासी जगदीश बैरवा ने बताया की उसका पौत्र गांव से बाइक पर पाखर गांव में आयोजित कुआं पूजन समारोह में भाग लेने जा रहा था। रास्ते में डाबला के पास दूसरी बाइक ने टक्कर मारी दी। जिससे अक्षय गंभीर घायल हो गया। एम्बुलेंस से उसे राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया। जहां से अलवर रेफर कर दिया।